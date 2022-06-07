Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray'da transferle ilgili iddialar devam ediyor. Galatasaray'ın, Rumen futbolcu Vlad Chiriches ile ilgilendiği öne sürüldü.



GALATASARAY, CHIRICHES İÇİN DEVREDE



Di Marzio'nun haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray devreye girdi. 32 yaşındaki oyuncu, stoper mevkisinin dışında sağ bekte de oynayabiliyor.



SÖZLEŞMESİ VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



1,84 boyundaki Chiriches'in Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Transfermark verilerine göre; Chiriches'e biçilen değer 2.5 milyon Euro.



CHIRICHES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



Her iki ayağını da kullanabilen Rumen futbolcu, 2021-22 sezonunda Sassuolo'da 20 maçta 2303 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Chiriches, daha önce Napoli, Totteham, Steaua Bükreş, Pandurii ve FC Argeş takımlarında oynamıştı.



Galatasaray geçen sezon Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu transfer etmişti. Chiriches transfer edilirse sarı-kırmızılıların mevcut kadrosundaki üçüncü Rumen futbolcu olacak.





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