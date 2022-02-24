Galatasaray'a transferde rakip çıktı

Premier Lig'e dönme planları yapan Fulham'ın da gündeminin ilk sırasında Galatasaray'da olduğu gibi Aliou Dieng var. Hollanda'da lider durumda bulunan Ajax'ın bu futbolcuyu talip olması sarı kırmızılı kulübün işini daha da zorlaştıracak gibi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a transferde rakip çıktı
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24 Şubat 2022 13:04
Gedson Fernandes'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da yaz Transfer döneminde de 1 numaralı önceliği ön libero takviyesi olacak. Sarı kırmızılıların gündemindeki isim ise sezon başında da takımla adı anılan Mısır ekibi Al Ahly'de forma giyen Malili futbolu Aliou Dieng. Devre arasında bu bölgeyi Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiralayarak takviyen eden Galatasaray'ın sezon sonunda Dieng için büyük bir transfer yarışına gireceği öne sürüldü.

Galatasaray'a transferde dişli rakipler

Fransız medyasından Foot Mercato'ya göre Galatasaray ile İngiltere'nin köklü kulübü Fulham sezon sonu Aliou Dieng arasında büyük bir çekişme yaşanacak. Championship'te şu an en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunan Fulham, Premier Lig'e güçlü bir kadro ile dönmenin planlarının yaparken Dieng, Londra ekibinin listesinde zirvede yer alıyor. Ancak Mısır ekibinden gelen haberlere göre 24 yaşındaki futbolcuya talip olan başka kulüpler de var. Bunların başında ise Hollanda liginde şu anda zirvede yer alan Ajax var.

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