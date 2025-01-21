Galatasaray'a transferde rakip çıktı!

Galatasaray'ın gündemine gelen Milanlı Emerson Royal'e Fulham da talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a transferde rakip çıktı!
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21 Ocak 2025 10:12
Savunmasındaki eksikleri gidermek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a transferde rakip çıktı.

TuttoMercatoWeb'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündemine gelen Emerson Royal'e Fulham da talip oldu.

Galatasaray'ın ardından Fulham da Milan forması giyen Brezilyalı oyuncu için İtalyan ekibiyle temasa geçti.

G.SARAY KİRALIK İSTİYOR

Sarı kırmızılı takım oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, Fulham Brezilyalı sağ beki bonservisiyle transfer etmek istiyor.

İki kulübün de oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi sonuçlandırmak için çalıştığı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.

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