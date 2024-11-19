Galatasaray'a transferde rakip çıktı!

Milan, Luka Jovic'e ocakta ayrılmak için izin verecek. 26 yaşındaki Sırp golcüyle forvete takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın işi çok da kolay değil. Çünkü oyuncunun başka talipleri de var.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a transferde rakip çıktı!
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19 Kasım 2024 08:38
İtalyan basını Galatasaray'ın gündeminde olan Luka Jovic konusunda yaşanan yeni gelişmeleri duyurdu. Gelen haberlere göre İtalyan devi Milan, bu sezon sadece 78 dakika forma şansı verdiği golcüyü bırakmak niyetinde.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Luka Jovic'e, Ocak ayında transfer yapması için izin verilecek. Galatasaray da bu oyuncuyu renklerine bağlayarak sezonu kapatan Icardi'ye alternatif oluşturmak istiyor. Victor Osimhen ve Batshuayi gibi iki önemli yıldızı bulanan Aslan, buna rağmen uzun lig ve Avrupa maratonunda yaşanabilecek sakatlıklara karşı temkinli davranıyor.

G.SARAY İÇİN İYİ BİR FIRSAT

İtalyan tuttomercatoweb. com sitesi de Sırp futbolcu Luka Jovic için yeni alıcıların ortaya çıktığını duyurdu. Haberin ayrıntılarında şu bilgilere yer verildi: "Luka Jovic büyük ihtimalle kış transferinde takımı AC Milan'dan ayrılacak.

Son gelişmelere göre başarılı Sırp golcüye Türkiye ve İspanya'dan teklifler var. Galatasaray ve Villarreal bir süredir oyuncuyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. İki kulüp de Luka Jovic'i transfer listesine almış durumda. Icardi'nin sakatlanmasından sonra Galatasaray'ın böyle bir fırsatı göz ardı etmesi mümkün değil.

ABRAHAM'IN ARKASINDA KALDI

Fiorentina ve Real Madrid'in eski golcüsü yaza kadar İtalya'da kalıp, daha sonra sakin bir karar verebilirdi. Ancak görünüşe göre Milan kiralık formülüyle yolları ayırmak niyetinde. Jovic UEFA listesinden çıkartıldı ve Avrupa Kupaları için kadroda olmayacak.

Teknik Direktör Paul Fonseca'nın hiyerarşisinde Abraham'ın arkasında kalıyor ve sezon başından beri sadece 3 maçta toplamda 78 dakika oynayabildiği için oldukça mutsuz." 

 
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