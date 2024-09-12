Galatasaray'a transferde kötü haber!

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği Nicola Zalewski'yi ikna edemedi. Polonyalı oyuncu, Roma'da kalma kararı aldı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!
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12 Eylül 2024 15:41
Galatasaray Yönetimi, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, transferi tamamlayamadı.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi.

Polonyalı oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.

GALATASARAY ALTERNATİFLERE BAKIYOR

Galatasaray, oyuncunun bu cevabı sonrası alternatif isimlere yöneldi.

ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

ROMA PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı. 

 
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