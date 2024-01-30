Galatasaray'a transferde dişli rakip!

Sacha Boey'i rekor bir bedelle Bayern Münih'e satan Galatasaray, yeni sağ bek için çalışmalarını sürdürürken flaş bir haber geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'u kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Fransız ekibinin, genç sağ bekin transferi için harekete geçtiği ifade edildi.
GALATASARAY DA MASADA
Galatasaray da Assignon ile ilgileniyor. Bununla birlikte oyuncunun Rennes'den ayrılmaya hazır olduğu da Fransız basınında yer aldı.
Rennes'in oyuncu için 6 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fransız bek, Marsilya ile Galatasaray arasında bir tercih yapacak.
Hücum gücü yüksek seviyede olan Assignon, bu sezon Rennes'de 20 resmi karşılaşmada ter döktü ve 2 gol, 1 asist yaptı.
ASSIGNON KİMDİR?
Profesyonel kariyerine Rennes altyapısında başlayan ve bu kulüp dışında sadece 1 sezon kiralık olarak Bastia forması giyen Assignon 1.81 m boyunda. Hücum özelliğiyle öne çıkarken, savunma yönünden gelişme kaydetmesi gerekiyor. Sağ kanat bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Fiziki olarak Boey'e benzemesi de dikkat çekiyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'u kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Fransız ekibinin, genç sağ bekin transferi için harekete geçtiği ifade edildi.
GALATASARAY DA MASADA
Galatasaray da Assignon ile ilgileniyor. Bununla birlikte oyuncunun Rennes'den ayrılmaya hazır olduğu da Fransız basınında yer aldı.
Rennes'in oyuncu için 6 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fransız bek, Marsilya ile Galatasaray arasında bir tercih yapacak.
Hücum gücü yüksek seviyede olan Assignon, bu sezon Rennes'de 20 resmi karşılaşmada ter döktü ve 2 gol, 1 asist yaptı.
ASSIGNON KİMDİR?
Profesyonel kariyerine Rennes altyapısında başlayan ve bu kulüp dışında sadece 1 sezon kiralık olarak Bastia forması giyen Assignon 1.81 m boyunda. Hücum özelliğiyle öne çıkarken, savunma yönünden gelişme kaydetmesi gerekiyor. Sağ kanat bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Fiziki olarak Boey'e benzemesi de dikkat çekiyor.