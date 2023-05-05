Galatasaray'a transferde 7 rakip!

Galatasaray bir yandan şampiyonluğa oynarken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Toulouse forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Branco van den Boomen'i transfer etmek istiyor.Galatasaray'ın bu transferde 7 Avrupa kulübüyle yarışa gireceği belirtildi.Sarı kırmızıların Boomen'de rakiplerinin PSV, Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg olduğu aktarıldı.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncu, Fransız ekibinden kesin olarak ayrılma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek.Toulouse ile 117 maça çıkan Boomen, 23 gol ve 45 asist yapma başarısı gösterdi.