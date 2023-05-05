Galatasaray'a transferde 7 rakip!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Branco van den Boomen için 7 kulüp daha devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a transferde 7 rakip!
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05 Mayıs 2023 17:34
Galatasaray bir yandan şampiyonluğa oynarken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Toulouse forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Branco van den Boomen'i transfer etmek istiyor.

7 KULÜP DAHA DEVREDE

Galatasaray'ın bu transferde 7 Avrupa kulübüyle yarışa gireceği belirtildi.

Sarı kırmızıların Boomen'de rakiplerinin PSV, Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg olduğu aktarıldı.

AYRILMA KARARI ALDI!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncu, Fransız ekibinden kesin olarak ayrılma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek.

Toulouse ile 117 maça çıkan Boomen, 23 gol ve 45 asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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