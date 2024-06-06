Galatasaray'a transfer yanıtı: 'Anlaşın ben gelirim!'

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu için harekete geçildi.
3 kulvarda yarışacak sarı-kırmızılılarda geniş ve güçlü bir kadro kurulması hedefleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.
Eksik bölgeleri belirleyen kurmaylar, orta saha bölgesine nokta atışı bir takviye planlıyor.
LEMINA GÜNDEME GELDİ!
Torreira'nın yanına kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı gündemine aldı. Ocak 2023'te Nice'den Wolverhampton'a transfer olan Gabonlu oyuncu için kısa süre içinde resmi temas kurulacak.
"KULÜPLE ANLAŞIN BEN GELİRİM"
Wolves'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Lemina'nın yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ve kendisine gelen teklife "kulüple anlaşın ben gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi.
4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için İngiliz temsilcisine 4 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.
Bu sezon Wolverhampton'da 39 maçta forma giyen Mario Lemina 5 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'da oynayan Lemina, 28 maçta oynamış ve bir gol atmayı başarmıştı.
3 kulvarda yarışacak sarı-kırmızılılarda geniş ve güçlü bir kadro kurulması hedefleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.
Eksik bölgeleri belirleyen kurmaylar, orta saha bölgesine nokta atışı bir takviye planlıyor.
LEMINA GÜNDEME GELDİ!
Torreira'nın yanına kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı gündemine aldı. Ocak 2023'te Nice'den Wolverhampton'a transfer olan Gabonlu oyuncu için kısa süre içinde resmi temas kurulacak.
"KULÜPLE ANLAŞIN BEN GELİRİM"
Wolves'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Lemina'nın yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ve kendisine gelen teklife "kulüple anlaşın ben gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi.
4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için İngiliz temsilcisine 4 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.
Bu sezon Wolverhampton'da 39 maçta forma giyen Mario Lemina 5 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'da oynayan Lemina, 28 maçta oynamış ve bir gol atmayı başarmıştı.