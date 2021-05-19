Galatasaray'a transfer parası Mbaye Diagne'den

Ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de sergilediği performansla Galatasaray'ın sorunlarına ilaç olacak. Takımı küme düşse de Premier Lig'de ortaya koyduğu futbolla birçok İngiliz kulübünün ilgilendiği ve temasta bulunduğu Diagne, sarı kırmızılıların bu sezon kadro planlaması ve transfer bütçesi adına elini rahatlatacak. Öncelikli olarak Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almaya çalışan ve Brentford ile masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın eli Senegalli golcünün satışından kazanılacak para ile güçlenecek.



Yarım sezonda hayran bıraktı



Yarım sezon forma giydiği West Bromwich'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diagne, Watford, Brighton ile Crystal Palace'ın gündeminde. Bu sezon da UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği 'sattığın kadar al' yani geliri kadar bonservis ve kiralama bedeli harcaması yapması gereken Galatasaray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor. Sarı kırmızılılar Diagne için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir gelir bekliyor.



