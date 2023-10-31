Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon başında transfer gündemine dahil ettiği, görüşmelerde büyük aşamalar kaydettiği Leandro Paredes ile Matias Vecino'nun transferleri gerçekleşmemişti.
Sarı-kırmızılılar bu gelişmelerin ardından Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda şu ana kadar bekleneni veremezken, Matias Vecino ile Leandro Paredes'in performansı dikkat çekti.
PAREDES'TEN 4 ASİST
Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya imza atan Leandro Paredes, Serie A devinde 13 maça çıktı. Arjantinli orta saha bu karşılaşmalarda 4 asist üretti. Roma, Leandro Paredes için Paris Saint Germain'e 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
VECINO'DAN 3 GOL
Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Matias Vecino ise Lazio'da kaldı. Uruguaylı orta saha, Serie A ekibinde 10 maçta şans buldu. Matias Vecino bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
NDOMBELE HENÜZ SKOR KATKISI YAMADI
Galatasaray'ın Tottenham'dan bedelsiz olarak kiraladığı Tanguy Ndombele ise şu ana kadar 7 maça çıktı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda toplam 123 dakika sahada kaldı. Tanguy Ndombele bu sürede beklenen etkiyi veremedi. Sarı-kırmızılılar ile Tottenham arasındaki anlaşmada 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar bu gelişmelerin ardından Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılılarda şu ana kadar bekleneni veremezken, Matias Vecino ile Leandro Paredes'in performansı dikkat çekti.
PAREDES'TEN 4 ASİST
Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya imza atan Leandro Paredes, Serie A devinde 13 maça çıktı. Arjantinli orta saha bu karşılaşmalarda 4 asist üretti. Roma, Leandro Paredes için Paris Saint Germain'e 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.
VECINO'DAN 3 GOL
Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen Matias Vecino ise Lazio'da kaldı. Uruguaylı orta saha, Serie A ekibinde 10 maçta şans buldu. Matias Vecino bu müsabakalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
NDOMBELE HENÜZ SKOR KATKISI YAMADI
Galatasaray'ın Tottenham'dan bedelsiz olarak kiraladığı Tanguy Ndombele ise şu ana kadar 7 maça çıktı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda toplam 123 dakika sahada kaldı. Tanguy Ndombele bu sürede beklenen etkiyi veremedi. Sarı-kırmızılılar ile Tottenham arasındaki anlaşmada 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi bulunuyor.