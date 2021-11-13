Galatasaray'a transfer için yanıt!

Olimpiu Morutan transferinde gündemi epey meşgul eden FCSB Başkanı Gigi Becali yine flaş bir açıklama yaptı.



18 yaşındaki kanat oyuncusu Octavian Popescu'nun transferi için konuşan Becali, dikkat çeken ifadeler kullandı.



Galatasaray ile anılmasıyla ilgili konuşan Becali "Kesinlikle satmam. Ondan 30 milyon kazanmak için en az 2-3 yıl kalmasını istiyorum" yorumunu yaptı.



Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı. Romanya Milli Takımı'nda ise iki kez şans buldu.





İLGİLİ VİDEO