Galatasaray'a transfer için yanıt!

Galatasaray ile adı geçen Octavian Popescu için FCSB Başkanı Gigi Becali açıklama yaptı.

, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a transfer için yanıt!
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13 Kasım 2021 10:45
Olimpiu Morutan transferinde gündemi epey meşgul eden FCSB Başkanı Gigi Becali yine flaş bir açıklama yaptı.

18 yaşındaki kanat oyuncusu Octavian Popescu'nun transferi için konuşan Becali, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray ile anılmasıyla ilgili konuşan Becali "Kesinlikle satmam. Ondan 30 milyon kazanmak için en az 2-3 yıl kalmasını istiyorum" yorumunu yaptı.

Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı. Romanya Milli Takımı'nda ise iki kez şans buldu.


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