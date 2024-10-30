Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi müjde

Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Ismail Jakobs, sakatlık yaşadı.
25 yaşındaki Senegalli oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalması beklenirken güzel haberler geldi. Jakobs'un sakatlığının daha kısa sürebileceği belirtildi.
SON DURUMU
Milliyet'ten Nevzat Dindar, Ismail Jakobs'un sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı.
Jakobs'un Tottenham maçına yetişme ihtimalinin olduğu, şu an için yüzde 30 ihtimalle Jakobs'un bu maçta forma giyebileceği belirtildi.
25 yaşındaki Senegalli oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalması beklenirken güzel haberler geldi. Jakobs'un sakatlığının daha kısa sürebileceği belirtildi.
SON DURUMU
Milliyet'ten Nevzat Dindar, Ismail Jakobs'un sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı.
Jakobs'un Tottenham maçına yetişme ihtimalinin olduğu, şu an için yüzde 30 ihtimalle Jakobs'un bu maçta forma giyebileceği belirtildi.