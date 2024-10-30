Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi müjde

19 Ekim'de oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Ismail Jakobs, Tottenham maçında forma giyebilir.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi müjde
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30 Ekim 2024 13:22
Galatasaray'ın Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Ismail Jakobs, sakatlık yaşadı.

25 yaşındaki Senegalli oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalması beklenirken güzel haberler geldi. Jakobs'un sakatlığının daha kısa sürebileceği belirtildi.

SON DURUMU

Milliyet'ten Nevzat Dindar, Ismail Jakobs'un sakatlığıyla ilgili son durumu aktardı.

Jakobs'un Tottenham maçına yetişme ihtimalinin olduğu, şu an için yüzde 30 ihtimalle Jakobs'un bu maçta forma giyebileceği belirtildi. 

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