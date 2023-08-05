Galatasaray'a Torreira'dan iyi haber

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Lucas Torreira'nın cumartesi günkü idmanın tamamında takımla çalışması planlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda eğer işler beklendiği gibi giderse, Uruguaylı futbolcunun 8 Ağustos'ta deplasmanda Olimpija Ljubljana ile oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçında oynatılması hedefleniyor.
Torreira yetişmezse ilk 11'de yine Berkan Kutlu görev yapacak.
Sarı-kırmızılılarda eğer işler beklendiği gibi giderse, Uruguaylı futbolcunun 8 Ağustos'ta deplasmanda Olimpija Ljubljana ile oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçında oynatılması hedefleniyor.
Torreira yetişmezse ilk 11'de yine Berkan Kutlu görev yapacak.