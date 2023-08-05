Galatasaray'a Torreira'dan iyi haber

Galatasaray'da sakatlığı sonrası çalışmalara başlayan Lucas Torreira'nın takım çalışmalarında da bir aksilik yaşamaması durumunda Olimpija Ljubljana ile deplasmanda oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Torreira'dan iyi haber
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05 Ağustos 2023 11:25
Son güncelleme 05 Ağustos 2023 11:30
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Lucas Torreira'nın cumartesi günkü idmanın tamamında takımla çalışması planlanıyor.

Sarı-kırmızılılarda eğer işler beklendiği gibi giderse, Uruguaylı futbolcunun 8 Ağustos'ta deplasmanda Olimpija Ljubljana ile oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçında oynatılması hedefleniyor.

Torreira yetişmezse ilk 11'de yine Berkan Kutlu görev yapacak.

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