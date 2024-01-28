Galatasaray'a Tete için flaş teklif: Kiralık, 4 milyon euro!

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Brezilyalı oyuncu Tete'ye flaş bir teklif geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Tete için flaş teklif: Kiralık, 4 milyon euro!
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28 Ocak 2024 10:42
Galatasaray'da beklenen çıkışı yapamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan sonra Arap yarımadasından da teklifler geldiği ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Arap kulüplerinden yapılan tekliflerin çok cazip olduğu, kiralama bedeli olarak yarım sezon için 3,5-4 milyon euro önerildiği aktarıldı. Teknik heyetin onay vermesi ve Tete'nin de istemesi halinde transferin gerçekleşeceği vurgulandı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.



 
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