Galatasaray'a Tete için flaş teklif: Kiralık, 4 milyon euro!

Galatasaray'da beklenen çıkışı yapamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan sonra Arap yarımadasından da teklifler geldiği ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Arap kulüplerinden yapılan tekliflerin çok cazip olduğu, kiralama bedeli olarak yarım sezon için 3,5-4 milyon euro önerildiği aktarıldı. Teknik heyetin onay vermesi ve Tete'nin de istemesi halinde transferin gerçekleşeceği vurgulandı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 27 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.
Milliyet'in haberine göre; Arap kulüplerinden yapılan tekliflerin çok cazip olduğu, kiralama bedeli olarak yarım sezon için 3,5-4 milyon euro önerildiği aktarıldı. Teknik heyetin onay vermesi ve Tete'nin de istemesi halinde transferin gerçekleşeceği vurgulandı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 27 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol 3 asist kaydetti.