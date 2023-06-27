Galatasaray'a Telles transferinde rakip çıktı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek transferinde bir süredir girişimde bulunduğu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyordu.
Brezilyalı sol bek ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılara Portekiz'den rakip çıktı.
BENFICA DEVREYE GİRDİ
Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica, Alex Telles için devreye girdi.
Benfica'nın Manchester United ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Alex Telles'i kiralamak istediği iddia edildi.
AYRILACAK OYUNCULAR ARASINDA
Manchester United'ın bu sezon göndereceği oyuncular arasında gösterilen Alex Telles'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
30 yaşındaki futbolcunun gelecek kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
38 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Alex Telles, İspanyol kulübünde 38 karşılaşmada forma giyerken 3 asist kaydetti.
Brezilyalı sol bek ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılara Portekiz'den rakip çıktı.
BENFICA DEVREYE GİRDİ
Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica, Alex Telles için devreye girdi.
Benfica'nın Manchester United ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Alex Telles'i kiralamak istediği iddia edildi.
AYRILACAK OYUNCULAR ARASINDA
Manchester United'ın bu sezon göndereceği oyuncular arasında gösterilen Alex Telles'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
30 yaşındaki futbolcunun gelecek kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
38 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Alex Telles, İspanyol kulübünde 38 karşılaşmada forma giyerken 3 asist kaydetti.
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