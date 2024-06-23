Galatasaray'a teklif yağmuru! 4 yıldıza talip var

Galatasaray'da bir taraftan transfer için yoğun trafik yaşanırken, diğer taraftan ise satışlar konusunda önemli gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
Aslan'da ülkesi İtalya'da bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo dışında, 4 futbolcuya teklifler olduğu öğrenildi. Bu oyuncuların Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Tete olduğu belirlendi.
Batshuayi ile yedek forvet konusunu çözen ve 2 ila 8 numara transferine odaklanan sarı-kırmızılıların daha sonra satışlara yöneleceği belirtildi. Sağ bek ve merkez orta saha konusunda önemli yol alan Cim-Bom, bir an önce takımın iskeletini kurmayı amaçlıyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
5 futbolcuya yapılan tekliflerin değerlendirileceği ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yapabileceği vurgulandı.
Aslan'da Zaniolo ile en ciddi şekilde Atalanta ilgilenirken, Fiorentina da yıldız futbolcunun durumunu takip ediyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile İspanyol ekibi Real Sociedad dışında Ajax ve 2 Suudi kulübü ilgileniyor.
Zaha, Premier Lig ekiplerinin listesinde bulunurken Fildişi Sahilli oyuncu için de yine Suudi Arabistan pazarında tekliflerin olduğu belirtildi.
Sözleşmesi otomatik uzayan Ziyech, Suudi temsilcilerinin ilgisini çekerken, Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan ilgi olduğu öğrenildi.
Aslan'da ülkesi İtalya'da bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo dışında, 4 futbolcuya teklifler olduğu öğrenildi. Bu oyuncuların Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Tete olduğu belirlendi.
Batshuayi ile yedek forvet konusunu çözen ve 2 ila 8 numara transferine odaklanan sarı-kırmızılıların daha sonra satışlara yöneleceği belirtildi. Sağ bek ve merkez orta saha konusunda önemli yol alan Cim-Bom, bir an önce takımın iskeletini kurmayı amaçlıyor.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
5 futbolcuya yapılan tekliflerin değerlendirileceği ve önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yapabileceği vurgulandı.
Aslan'da Zaniolo ile en ciddi şekilde Atalanta ilgilenirken, Fiorentina da yıldız futbolcunun durumunu takip ediyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile İspanyol ekibi Real Sociedad dışında Ajax ve 2 Suudi kulübü ilgileniyor.
Zaha, Premier Lig ekiplerinin listesinde bulunurken Fildişi Sahilli oyuncu için de yine Suudi Arabistan pazarında tekliflerin olduğu belirtildi.
Sözleşmesi otomatik uzayan Ziyech, Suudi temsilcilerinin ilgisini çekerken, Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan ilgi olduğu öğrenildi.