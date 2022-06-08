Galatasaray'a teklif var, patron yok!

Galatasaray camiası seçime odaklanırken bazı oyuncular Avrupa takımlarının radarında…



Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan alınan Victor Nelsson için Torino teklifini hazırladı.



Uluslar Ligi'nde Avusturya-Danimarka maçına ilk 11'de başlayan Nelsson için Torino temsilcileri tribündeydi. İtalyan ekibi, Brezilyalı stoperi Bremer Silva'yı 30 milyon Euro bedelle Inter'e satmaya hazırlanırken yerini Nelsson ile doldurmak istiyor.



12 milyon Euro'luk bir teklif ile Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlayan Torino, seçimi bekliyor.



CENK ERGÜN DEVREDE



Şu anda menajerlik yapan G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'ün transferde devrede olduğu iddia edildi. Ergün'ün, Eşref Hamamcıoğlu seçilirse Sportif AŞ'ye gireceği konuşulsa da sonrasında iki yönetime de aynı mesafede olduğu bilgisi paylaşılmıştı.



B PLANI VLAD CHİRİCHES



İtalyan basınına göre G.Saray, Sassuolo'dan Vlad Chiriches için nabız yoklayacak. 1 yıl kontratı kalan 32 yaşındaki Rumen stoper, Nelsson ve Marcao'nun satışına göre B Planı olarak tutuluyor.



