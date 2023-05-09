Galatasaray'a taraftarından süper destek!

Galatasaray'da taraftarlar, Başakşehir maçına akın etti. 90 dakika tezahüratlarla takımı adına itici güç oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a taraftarından süper destek!
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09 Mayıs 2023 12:51
Fenerbahçe'nin Giresun deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla Başakşehir maçı, Galatasaray için önemli bir fırsat oldu.

Bu kritik karşılaşmada Sarı-Kırmızılı futbolseverler Nef Stadı'na akın etti.

Hatfa içinde idmanda Florya'ya koşan taraftarlar, dün de 46 bin 939 kişiyle Aslantepe'deki yerlerini aldı.

Tribünler, ilk düdükle birlikte Aslan'a büyük destek verdi. Top Başakşehirli oyunculara geçtiğinde, stattan yüksek bir uğultu ve yuhalama sesi yükseldi.

Galatasaraylı futbolcular atak yaparken ise coşkulu tezahüratlar vardı. Icardi'nin penaltıdan attığı golle birlikte müthiş bir sevinç yaşandı. 

 
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