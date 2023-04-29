Galatasaray'a taraftar dopingi

Galatasaray'da kombine satışından gelen 40 milyon TL, mayıs ayı maaşı olarak oyunculara ödendi. Taraftarın parasıyla eli rahatlayan yönetim, Beşiktaş galibiyeti için tam 10 milyon TL'lik prim açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a taraftar dopingi
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29 Nisan 2023 10:02
Şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da herkes ligde kalan maçlara kilitlendi.

Kayıpsız şekilde yoluna devam edip son haftaya kalmadan işi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda, Gomis krizi çözüldü ve Beşiktaş derbisi hazırlıkları tam kadro gerçekleşiyor. Dev maça 10 milyon TL'lik prim sözü veren yönetim, şampiyonluk yolunda hiçbir maddi fedakârlıktan kaçınmıyor. Başkan Dursun Özbek'in son hamlesi ise Beşiktaş derbisi öncesi Florya'da oyuncular üzerinde adeta doping etkisi yarattı. İşte detaylar...

HİÇ BEKLEMEDEN PARALAR HESAPTA

Yeni sezon kombineleri 10 gündür yenileniyor ve taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşan Galatasaray Kulübü, 40 milyon TL sıcak parayı kasasına şimdiden koydu. Bu gelişme sonrasında başkan Dursun Özbek, kulüp profesyonellerine talimat verdi ve takımın maaşlarının hiç beklemeden ödenmesini istedi. Sarı- kırmızılı futbolcuların hesabına 40 milyon TL yatırıldı ve Beşiktaş galibiyetine de ayrıca 10 milyon TL prim koyuldu. 

 
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