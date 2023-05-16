Galatasaray'da sezon sonunda Bafetimbi Gomis ile yolların ayrılması bekleniyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşme halinde olan Sarı-Kırmızılılar, bir yandan yıldız golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor.



Yönetim, golcü arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Kenyalı santrafor Michael Olunga, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi.



"İSTERSENİZ MASAYA OTURABİLİRİZ"



Al Duhail ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki santraforun menajeri Galatasaray'a haber göndererek, "İsterseniz masaya oturabiliriz" teklifinde bulundu.



MİLLİ TAKIMIN KAPTANI



Sarı-Kırmızılı Yönetim ise Olunga'nın menajerine bir dönüş yapmadı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan tecrübeli golcü, bu sezon 26 maçta görev alırken 29 gol ve 4 asist üretti.



Toplamda 33 gole katkıda bulundu. Djurgarden, Girona ve Kashiwa gibi takımların formasını giyen Olunga, kaptanlığını yaptığı Kenya Milli Takımı ile 48 maça çıktı. 21 kez fileleri havalandırdı.



Kariyerinde 219 maçta görev alan yıldız golcü 158 gol ve 27 asist yaptı. 1.93 mt. boyundaki Kenyalı golcü Olunga bitiriciliğinin yanı sıra güçlü fiziğiyle de dikkatleri çekiyor.



