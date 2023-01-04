Galatasaray'a sürpriz sol bek; Kristoffer Lund

Galatasaray'da Ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek.



Sarı-Kırmızılılar'ın sol bek transfer için öncelikli hedefi yerli oyuncular... Bu doğrultuda gündeme Hasan Ali Kaldırım ve Aziz Behich gibi isimler geldi. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, van Aanholt'un takımdan gönderilmesi durumunda yabancı sol bek alınmasını istiyor.



Gündeme son gelen isim ise Meksikalı Omar Campos oldu. Galatasaray'ın arayışlarına devam ettiği ve Campos'un yanı sıra Hacken forması giyen Kristoffer Lund için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.



Cimbom'un 20 yaşındaki Danimarkalı sol bek için önümüzdeki günlerde İsveç kulübüne resmi teklif yapacağı öğrenildi.



1.5 milyon Euro piyasa değeri olan Lund'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç yıldız kariyerinde 80 maçta forma giyerken 1 gol ve 10 asist üretti.









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