Galatasaray'a sürpriz paket teklifi!

JOAO MARIO'YU İSTERKEN GOLCÜ DE TEKLİF EDİLDİ

YILLIK ÜCRETİ 1.5 MİLYON EURO

Spor Toto Süper Lig'de Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Joao Mario'nun transferi için yoğun uğraş veren sarı kırmızılılara Benfica, flaş bir teklifte bulundu.Portekiz medyası Benfica'nın gözden çıkardığı ve satmaya çalıştığı İsviçreli oyuncuyu bu kez de Galatasaray'a yakıştırdı.Joao Mario'nun transferi için Lizbon'a gittiği iddia edilen Cenk Ergün'ün Haris Seferovic için de görüştüğü belirtildi.Portekiz kulübünün maliyetinden kurtulmaya çalıştığı 30 yaşındaki golcüyü bu transfer paketine dahil ettiğini duyurdu. Yıldız oyuncunun yıllık ücreti 1.5 milyon Euro…Haris Seferovic, Benfica ile çıktığı toplam 188 maçta 74 gol ve 24 asist yapma başarısı gösterdi.