Galatasaray'a sürpriz öneri: Tino Kadewere

Forvet için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, gündeme flaş bir isim geldi.Fransız ekibi Lyon'un golcüsü Tino Kadewere'nin, menacerler aracılığı ile Sarı-Kırmızılı kulübe önerildiği ortaya çıktı.İki yıllık daha kontratı bulunan Zimbabveli oyuncunun, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırmasına başladı. Aynı zamanda teknik ekibin de oyuncuyu araştıracağı ve bir rapor hazırlayacağı bildirildi.Tino Kadewere, geçtiğimiz sezonu Le Havre'de kiralık olarak geçirdi. Yıldız oyuncu, kariyerinde çıktığı 188 maçta ise 70 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.