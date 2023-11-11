Galatasaray'a sürpriz öneri: Leander Dendoncker

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Leander Dendoncker ismi gündeme geldi.

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Galatasaray'a sürpriz öneri: Leander Dendoncker
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11 Kasım 2023 12:47
Teknik ekibin talebi doğrultusunda orta saha transferi için düğmeye basan Galatasaray arayışlarını hızlandırdı. Devre arası dönemde 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayacak bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

DENDONCKER GELİŞMESİ

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim, kariyerine İngiliz ekibi Aston Villa'da devam eden Belçikalı futbolcu Leander Dendoncker oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin Sarı-Kırmızılı yetkililerden randevu talep ettiği ve oyuncusunu Galatasaray'a önerdiği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA SONA ERİYOR

Ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve stoperde de oynayabilen 1.88 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek. Bu sezon Aston Villa'da 8 maçta 121 dakika süre alan Belçikalı oyuncu, Wolverhampton ve Anderlecht'te de top koşturdu.

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