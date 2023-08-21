Galatasaray'a sürpriz kanat İspanya'dan!

Galatasaray'ın Granada forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Myrto Uzuni ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a sürpriz kanat İspanya'dan!
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21 Ağustos 2023 15:39
Kadrosuna bu sezon birçok yıldız ismi katan Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi.

AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Granada'da top koşturan Myrto Uzuni ile ilgileniyor.

25 MİLYON EURO

İspanyol kulübünün oyuncuyu, serbest kalma maddesi olan 25 milyon euro dışında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Arnavut oyuncu ile İngiliz ekiplerinden Leeds United, Brentford ve Southampton'ın yanı sıra Fransa'dan Reims ile bir Arabistan kulübünün de ilgilendiği ifade edildi.

LEEDS ISRARCI

Özellikle Leeds United'ın Uzuni için ısrarcı olduğu aktarıldı.

Granada ile bugüne kadar 55 maça çıkan sol kanat, 24 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi. 





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