Galatasaray'a sürpriz forvet!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da forvet hattı için gündeme Al-Sadd forması giyen Baghdad Bounedjah geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a sürpriz forvet!
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24 Ocak 2024 10:16
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Cedric Bakambu'nun yerine sürpriz bir isim gündeme geldi.

Bakambu gözden düşerken, Galatasaray'da gündeme Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen Baghdad (Bağdat) Bounedjah geldi.

32 yaşındaki Bağdat için Galatasaray scoutlarının, "Kariyerinin son döneminde de olsa Avrupa'da oynamak istiyor" bilgisini kulübe iletti.

Al Sadd forması giyen Bağdat, takımında bu sezon 16 maça çıktı, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

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