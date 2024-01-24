Galatasaray'a sürpriz forvet!

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Cedric Bakambu'nun yerine sürpriz bir isim gündeme geldi.
Bakambu gözden düşerken, Galatasaray'da gündeme Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen Baghdad (Bağdat) Bounedjah geldi.
32 yaşındaki Bağdat için Galatasaray scoutlarının, "Kariyerinin son döneminde de olsa Avrupa'da oynamak istiyor" bilgisini kulübe iletti.
Al Sadd forması giyen Bağdat, takımında bu sezon 16 maça çıktı, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
Bakambu gözden düşerken, Galatasaray'da gündeme Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen Baghdad (Bağdat) Bounedjah geldi.
32 yaşındaki Bağdat için Galatasaray scoutlarının, "Kariyerinin son döneminde de olsa Avrupa'da oynamak istiyor" bilgisini kulübe iletti.
Al Sadd forması giyen Bağdat, takımında bu sezon 16 maça çıktı, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.