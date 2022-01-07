Galatasaray'a sürpriz aday: Schafer!

Orta saha transferi yapmayı planlayan Galatasaray'da listeye sürpriz bir isim girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a sürpriz aday: Schafer!
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07 Ocak 2022 09:27
Sacha Boey tarzında düşük maliyetli, yüksek potansiyelli fırsat transferi kovalayan Galatasaray'ın listesine Macaristan'dan Andras Schafer girdi.

Sırbistan'ın Dunajska Streda takımında forma giyen 22 yaşındaki Macar orta saha, bu sezon 20 maçta sergilediği 3 gol ve 3 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

SZALAI'DEN BİLGİ ALDI

8 numara pozisyonunda oynayan Schafer, milli takımdan arkadaşı Fenerbahçeli Attila Szalai'den Galatasaray hakkında bilgi aldı.


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