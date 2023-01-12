Galatasaray'a Süper Lig'den 1.94'lük kule!

Süper Lig'de heyecan devam ederken ara transfer dönemine de resmen girildi. Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, hamlelerine başladı.



Golcü transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar defansa da takviye yapmayı planlıyor. Samet Akaydin'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Galatasaray, rotasını Fatih Karagümrük'e çevirdi.



Aslan'ın hedefinde sürpriz bir isim var. Annesi Türk babası Beninli İtalyan vatandaşı olan Rayyan Baniya için harekete geçti.



Süleyman Hurma ile ön görüşme yapan sarı-kırmızılılar, 1.94'lük dev stoperin şartlarını sordu. Baniya bu sezon Karagümrük formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıktı.



Genç defans oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 de gol kaydetti. Öte yandan Baniya, 2 kez Türkiye Kupası müsabakasında görev aldı.



RAYYAN BANIYA KİMDİR?



18 Şubat 1999 tarihinde İtalya'nın Bologna kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Modena altyapısında başladı. Sırasıyla Hellas Verona, Mantova ve Renate formaları giydi. 2021'de Hellas Verona'dan bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e geldi. 1.94 cm boyundaki Baniya, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. 23 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Yıldız ismin İtalya pasaportu da mevcut... Karagümrük'le olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek Baniya'nın güncel piyasa değeri ise 350 bin euro...





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