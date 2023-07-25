Galatasaray'a Sırp orta saha

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray, Valencia'dan Uros Racic'i takibine aldı. 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ise İstanbul ve Galatasaray hakkında bilgi topladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Sırp orta saha
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25 Temmuz 2023 10:30
Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü. 

G.SARAY, BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti. Galatasaray, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. 

İSTANBUL VE G.SARAY HAKKINDA BİLGİ ALDI

Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.  
 

 
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