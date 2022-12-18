Galatasaray'a sıcak mesaj: 'Transfer güzel olur'

Galatasaray , Dünya Kupası arasında bir kamp dönemi geçirdiği Antalya'daki son hazırlık maçını oynamıştı. Sarı-Kırmızılılar, Toulouse ile karşı karşıya gelirken transfer adına da gözlemler sürdü.Galatasaray'ın transfer listesindeki Toulouse'un orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Cim Bom'a karşı ilk 11'de oynamıştı. Kaptanlık pazubandı takan Hollandalı futbolcu, 78 dakika sahada kalırken iyi bir performans ortaya koymuştu.Galatasaray'ın Antalya kampında takibe aldığı Hollandalı yıldız Branco Van Den Boomen, konuştu. Geçen sezon Toulouse'ta 12 gol atıp 23 asist yaptıktan sonra dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, Sarı-Kırmızılı takıma karşı oynadıkları hazırlık maçında da verdiği gol pasıyla öne çıktı. Fransız ekibinin oynadığı 3 hazırlık maçında da scout ekibi tarafından izlenen oyuncuya, teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği ifade edildi.27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, henüz kendisine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken,ifadelerini kullandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için yönetimin temasları devam ediyor.Boomen'ın ilk etapta Temmuz ayında bedavaya alınması planlanıyordu. Ancak Toulouse cephesi uygun bir bedelle kış döneminde transfere izin verirse operasyonun Ocak ayında da gerçekleşebileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferle Torreira ve Oliveira'ya çok iyi bir alternatif oluşturacağı, Midtsjö'yle de yolların ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.