Galatasaray'a Shomurodov'dan iyi haber

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcayan Galatasaray, bir yandan Icardi'den bağımsız golcü arayışlarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda oluşturulan listede Özbek golcü Eldor Shomurodov ön plana çıkıyor. Bonservisi Roma'da olan ve geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Spezia'ya kiralık olarak giden Özbek golcü, yerli sayıldığı için sarı-kırmızılılar'ın ilgisini üzerine çekiyor. Galatasaray teknik heyetinin beğenisini kazanan Shomurodov, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı karara göre yerli statüsünde forma giyecek.
ÇİZME EKİBİ SATMAK İSTİYOR
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Roma kulübü, Özbek golcüyü gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Corriere della Sera'da yer alan haberde; Roma Sportif Direktörü Thiago Pinto, Galatasaray'ın Özbek golcüye olan ilgisinden memnun. Makul bir bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleşeceğini düşünüyor.
İtalyan ekibi ile 2026'nın Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma ve Spezia formalarıyla 24 maça çıktı. Bu süreçte ise 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı
Golcü oyuncu için görüşmelerin en kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
Bu doğrultuda oluşturulan listede Özbek golcü Eldor Shomurodov ön plana çıkıyor. Bonservisi Roma'da olan ve geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Spezia'ya kiralık olarak giden Özbek golcü, yerli sayıldığı için sarı-kırmızılılar'ın ilgisini üzerine çekiyor. Galatasaray teknik heyetinin beğenisini kazanan Shomurodov, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı karara göre yerli statüsünde forma giyecek.
ÇİZME EKİBİ SATMAK İSTİYOR
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Roma kulübü, Özbek golcüyü gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Corriere della Sera'da yer alan haberde; Roma Sportif Direktörü Thiago Pinto, Galatasaray'ın Özbek golcüye olan ilgisinden memnun. Makul bir bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleşeceğini düşünüyor.
İtalyan ekibi ile 2026'nın Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma ve Spezia formalarıyla 24 maça çıktı. Bu süreçte ise 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı
Golcü oyuncu için görüşmelerin en kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.