Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Aslan, ilk 4 maçında 7 puan topladı. Sarı kırmızılılar gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkat çekti. Galatasaray sezon başında Haris Seferovic, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna kattı. Buna karşı Aslan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
SADECE 2 GOL
Galatasaray bu maçlarda sadece 2 gol atabildi. Sarı kırmızılılarda hücum oyuncularının performansı da oldukça tartışılıyor.
OKAN BURUK 5 İSMİ UYARDI
Aslan'ın önemli yatırım yaptığı forvet oyuncusu Haris Seferovic, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada golle buluşamadı. 1 topu direkten dönen İsviçreli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek yeterince topla buluşamadığından yakınmıştı. Genç hoca da yeni hücum aksiyonlarıyla ona daha çok pozisyon yaratacak. Kenar oyuncuları, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt bu konuda uyarıldı.
Aslan, ilk 4 maçında 7 puan topladı. Sarı kırmızılılar gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkat çekti. Galatasaray sezon başında Haris Seferovic, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna kattı. Buna karşı Aslan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
SADECE 2 GOL
Galatasaray bu maçlarda sadece 2 gol atabildi. Sarı kırmızılılarda hücum oyuncularının performansı da oldukça tartışılıyor.
OKAN BURUK 5 İSMİ UYARDI
Aslan'ın önemli yatırım yaptığı forvet oyuncusu Haris Seferovic, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada golle buluşamadı. 1 topu direkten dönen İsviçreli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek yeterince topla buluşamadığından yakınmıştı. Genç hoca da yeni hücum aksiyonlarıyla ona daha çok pozisyon yaratacak. Kenar oyuncuları, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt bu konuda uyarıldı.