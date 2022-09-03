Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşacak.Aslan, ilk 4 maçında 7 puan topladı. Sarı kırmızılılar gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkat çekti. Galatasaray sezon başında Haris Seferovic, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna kattı. Buna karşı Aslan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.Galatasaray bu maçlarda sadece 2 gol atabildi. Sarı kırmızılılarda hücum oyuncularının performansı da oldukça tartışılıyor.Aslan'ın önemli yatırım yaptığı forvet oyuncusu Haris Seferovic, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada golle buluşamadı. 1 topu direkten dönen İsviçreli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek yeterince topla buluşamadığından yakınmıştı. Genç hoca da yeni hücum aksiyonlarıyla ona daha çok pozisyon yaratacak. Kenar oyuncuları,vebu konuda uyarıldı.