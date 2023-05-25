Galatasaray'a Schalke'den Türk sağ bek: Mehmet!

Galatasaray'ın sağ bek bölgesine Sacha Boey gitse de kalsa da yerli transfer yapmak istediği ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Schalke'den Türk sağ bek: Mehmet!
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25 Mayıs 2023 11:10
Galatasaray defansının sağında iki yabancı var. Okan Buruk sınırlı olan yabancı rotasyonunu daha ön tarafta tutmak istiyor. Bu yüzden Boey gitse de kalsa da sağ tarafa bir yerli oyuncu istiyor.

Boey kalırsa hâlâ piyasası olan Dubois gönderilecek. Dubois'in yerine düşülen isim ise Mehmet Aydın...

Türk Milli Takımı'nı seçen Schalke'nin 21 yaşındaki sağ beki için "Alınsın" raporu veren Buruk, Boey'un satılması durumunda Mehmet'ten birinci sağ bek çıkaracağına inanıyor. Aksi taktirde Boey ile forma yarışına sokacak.

21 yaşındaki genç yetenek sağ bek başta olmak üzere orta sahanın sağı ve sağ kanat olarak görev alabiliyor. 

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