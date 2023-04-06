Galatasaray'a Sanchez müjdesi

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alexis Sanchez'in Marsilya ile sözleşme uzatmayacağı yazıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a Sanchez müjdesi
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06 Nisan 2023 13:25
Galatasaray'ın geçen sezon da kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Şilili futbolcunun opsiyonunun kullanılmayacağı aktarıldı.

Bu durumda Galatasaray'ın yönetiminin harekete geçeceği ve yarım kalan hikayeyi tamamlayacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Alexis Sanchez, bu sezon futbolcu bu sezon toplamda 35 maçta görev aldı. Şilili golcü, bu karşılaşmalarda 16 gol attı ve 1 asist yaptı.

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