Galatasaray'a Sanchez müjdesi

Galatasaray'ın geçen sezon da kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Şilili futbolcunun opsiyonunun kullanılmayacağı aktarıldı.



Bu durumda Galatasaray'ın yönetiminin harekete geçeceği ve yarım kalan hikayeyi tamamlayacağı öğrenildi.



Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi.



Alexis Sanchez, bu sezon futbolcu bu sezon toplamda 35 maçta görev aldı. Şilili golcü, bu karşılaşmalarda 16 gol attı ve 1 asist yaptı.





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