Galatasaray'a şampiyonluk habercisi! Dikkat çeken detay

Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 2022'yi ligin zirvesinde tamamlayan Galatasaray , 4 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Ankaragücü sınavının hazırlıklarına ara vermeden başlamıştı.Dünü izinli olarak geçiren Sarı-Kırmızılılar, bugün gerçekleşecek idmanla çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.Yeni yıla lider girmek, Galatasaray'a yarıyor... 5 haftadır üst üste kazanarak 2022'yi Süper Lig'de lider olarak tamamlayan Cim Bom, son 40 yılda 15. kez bu başarıyı yakaladı.Daha önce yeni yıla 14 kez lider giren Sarı Kırmızılılar, bunların 8'ini şampiyon olarak tamamladı.4 kez ikinci sırada, 2 kez de üçüncü sırada sezonu tamamlayan Galatasaray, ikinci bitirdiği 1985-1986 ve 2020-2021 sezonlarında şampiyonluğu averajla kaçırmıştı.2023'e de lider başlayacak olan Galatasaray'da bu veriler bir anlamda şampiyonluk habercisi olarak yorumlanıyor.Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak lider olan Galatasaray'ın, bu periyotta Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyeti bulunuyor. Yani son 7 resmi maçını kazanan Cim Bom, en son bu başarıyı Hamza Hamzaoğlu döneminde elde etmiş ve yine çifte kupalı şampiyonluğa ulaşmıştı.Daha önce Akhisar'ı Türkiye Kupası'nda mutlu sona taşıyan, son olarak da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında da iki kupalı zafer yaşamak için sabırsızlanıyor.