Galatasaray'a River Plate'ten transfer!

Galatasaray, River Plate'te forma giyen Pablo Solari ile ilgileniyor.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a River Plate'ten transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 11:42
Claudio Echeverri'yi Manchester City'ye kaptıran Arjantin kulübü River Plate'te bir ayrılık daha yolda.

Galatasaray, Marcelo Gallardo için gözden çıkarılabilir bir oyuncu olan Pablo Solari ile ilgileniyor.

Sözleşmesi yakın bir zamanda Aralık 2027'ye kadar yenilenen oyuncunun serbest kalma bedeli 25 milyon dolar olarak belirlenmişti. Ancak Arjantin kulübü oyuncuyu 10 milyon dolara satmaya razı.

3 TAKIMI İKNA ETMESİ GEREKİYOR

River Plate oyuncunun bonservisinin yüzde 60'ın sahip bu yüzden bu transferin gerçekleşmesi için Colo Colo ve Talleres'in de ikna edilmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. O dönem oyuncuyu satmak istemeyen River Plate, diğer kulüplerdeki bonservis paylarını satın alarak Siyah-beyazlı ekibi saf dışı bırakmaya çalışmıştı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde bu sezon 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery