Galatasaray'a River Plate'ten transfer!

Claudio Echeverri'yi Manchester City'ye kaptıran Arjantin kulübü River Plate'te bir ayrılık daha yolda.
Galatasaray, Marcelo Gallardo için gözden çıkarılabilir bir oyuncu olan Pablo Solari ile ilgileniyor.
Sözleşmesi yakın bir zamanda Aralık 2027'ye kadar yenilenen oyuncunun serbest kalma bedeli 25 milyon dolar olarak belirlenmişti. Ancak Arjantin kulübü oyuncuyu 10 milyon dolara satmaya razı.
3 TAKIMI İKNA ETMESİ GEREKİYOR
River Plate oyuncunun bonservisinin yüzde 60'ın sahip bu yüzden bu transferin gerçekleşmesi için Colo Colo ve Talleres'in de ikna edilmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
Oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. O dönem oyuncuyu satmak istemeyen River Plate, diğer kulüplerdeki bonservis paylarını satın alarak Siyah-beyazlı ekibi saf dışı bırakmaya çalışmıştı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde bu sezon 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, Marcelo Gallardo için gözden çıkarılabilir bir oyuncu olan Pablo Solari ile ilgileniyor.
Sözleşmesi yakın bir zamanda Aralık 2027'ye kadar yenilenen oyuncunun serbest kalma bedeli 25 milyon dolar olarak belirlenmişti. Ancak Arjantin kulübü oyuncuyu 10 milyon dolara satmaya razı.
3 TAKIMI İKNA ETMESİ GEREKİYOR
River Plate oyuncunun bonservisinin yüzde 60'ın sahip bu yüzden bu transferin gerçekleşmesi için Colo Colo ve Talleres'in de ikna edilmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
Oyuncunun adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. O dönem oyuncuyu satmak istemeyen River Plate, diğer kulüplerdeki bonservis paylarını satın alarak Siyah-beyazlı ekibi saf dışı bırakmaya çalışmıştı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde bu sezon 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.