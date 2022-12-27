Galatasaray'a rekor gelir!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek liderliğini korumak istiyor. Sarı-kırmızılılarda İstanbulspor maçı sonrası elde edilen rekor gelir ortaya çıktı.



217 GÜNDE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK



217 günde 13. sıradan liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.



İç saha maçlarının fazla olduğu fikstür kadar İcardi'nin dönüşü de Galatasaray için bir diğer avantaj olacak. Hem saha içinde hem de saha dışında geçen sezonun izlerini atan sarı-kırmızılılarda camia içinde birlik-beraberlik sağlandı, Aslantepe'yi her maç dolduran taraftar havaya girdi.



TARAFTAR COŞTU, KASA DOLDU



Sarı-kırmızılı kulüp, mağazacılık alanında kasasını doldurmaya devam ediyor. 2021'in haziran- kasım arasında 119 milyon TL ciro yapan GS Store, 2022'nin aynı döneminde ise 293 milyon TL ciroya ulaştı.



2021'in Haziran- Mayıs bölümündeki 212 milyon TL'lik ciro 2022'de ise 519 milyon TL'ye ulaştı.



DİJİTAL YATIRIMLARIN MEYVESI MART AYINDA



Dijital alanında yapılan yatırımlar ise meyvesini mart ayından itibaren verecek. Mart 2023-Aralık 2023 arasında 252 milyon TL gelir bekleniyor.



Pazarlama alanında geçen yılki 360 milyon TL'lik kazanç ise 2022'nin ilk 6 aylık periyodunda 450 milyon TL'ye çıktı, 2023 yılının mayıs ayına kadar 525 milyon TL gelir hedefi koyuldu.



