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Galatasaray'a Real Madrid'den davet!

İspanyol devi Real Madrid 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına, Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi düşünüyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Real Madrid'den davet!
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30 Kasım 2022 17:58
Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Milan, Arsenal ve Galatasaray'ı davet etmeyi planlıyor.

BR Football'un haberine göre, her yıl Eylül başında düzenlenen Santiago Bernabeu turnuvasına İspanyol devi Galatasaray'ı da davet etmeyi düşünüyor.

Santiago Bernabeu turnuvasının son maçı 2015 yılında Galatasaray Real Madrid arasında oynanmıştı. Real Madrid, o maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti.

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