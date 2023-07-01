Galatasaray'a Pulusic'ten kötü haber!

Kanat transferi yapmayı düşünen Galatasaray, bir süredir Pulusic ile görüşüyordu. Oyuncunun kulübü Chelsea'den fiyat alan Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
İtalyan basının haberine göre; Milan, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christian Pulusic ile prensip anlaşmasına vardı. Pulusic ile yaklaşık bir haftadır görüşen Milan'ın oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.
Amerikalı oyuncu Pulusic'in bu transferin gerçekleşebilmesi için maaşından kesinti yapabileceği belirtilirken, Milan'ın Chelsea'ye resmi teklifini yakında ileteceği aktarıldı.
Aynı zamanda Chelsea'nin bu transferden 25 milyon euro'luk bir gelir beklediği ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Chelsea formasını bu sezon 30 kez terleten Pulusic, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Amerikalı oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
İtalyan basının haberine göre; Milan, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christian Pulusic ile prensip anlaşmasına vardı. Pulusic ile yaklaşık bir haftadır görüşen Milan'ın oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.
Amerikalı oyuncu Pulusic'in bu transferin gerçekleşebilmesi için maaşından kesinti yapabileceği belirtilirken, Milan'ın Chelsea'ye resmi teklifini yakında ileteceği aktarıldı.
Aynı zamanda Chelsea'nin bu transferden 25 milyon euro'luk bir gelir beklediği ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Chelsea formasını bu sezon 30 kez terleten Pulusic, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Amerikalı oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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