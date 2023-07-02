Galatasaray'a Pulisic'ten kötü haber!

Galatasaray'a bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Christian Pulisic'ten kötü haber geldi. Amerikalı oyuncu, Milan ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a Pulisic'ten kötü haber!
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01 Temmuz 2023 17:47
Son güncelleme 02 Temmuz 2023 13:21
Kanat transferi yapmayı düşünen Galatasaray, bir süredir Pulisic ile görüşüyordu. Oyuncunun kulübü Chelsea'den fiyat alan Galatasaray'a kötü haber İtalya'dan geldi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI 

İtalyan basının haberine göre; Milan, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christian Pulisic ile prensip anlaşmasına vardı. Pulisic ile yaklaşık bir haftadır görüşen Milan'ın oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi. 

Amerikalı oyuncu Pulisic'in bu transferin gerçekleşebilmesi için maaşından kesinti yapabileceği belirtilirken, Milan'ın Chelsea'ye resmi teklifini yakında ileteceği aktarıldı. 

Aynı zamanda Chelsea'nin bu transferden 25 milyon euro'luk bir gelir beklediği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

Chelsea formasını bu sezon 30 kez terleten Pulisic, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Amerikalı oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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