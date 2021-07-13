Galatasaray'a PSG'den sol bek: Kurzawa!

15 TEMMUZ İLK, 20 TEMMUZ SON BİLDİRİM

Kadrosunda çok fazla oyuncu bulunan ve bu oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırmak isteyen Paris Saint-Germain'de sol bek Laywin Kurzawa'ya Galatasaray talip oldu.Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre;Galatasaray'ın bu transferde çok aceleci olduğu ve birkaç gün içinde imzaları atmak istediği de vurgulandı.Galatasaray, PSV Eindhoven ile 21 Temmuz Çarşamba 22.00'de karşılaşacak. 15 Temmuz gecesine kadar UEFA'ya kadro bildirimi yapacak olan Galatasaray, maçtan 24 saat öncesinde ise bu kadroya 2 yeni transferini ekleyebilecek.