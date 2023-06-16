Galatasaray'a Portekiz'den sürpriz stoper!

Galatasaray, Famalicao forması giyen genç oyuncu Alexandre Penetra ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a Portekiz'den sürpriz stoper!
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16 Haziran 2023 19:46
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Genç bir savunma oyuncusu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı takım, aradığını Portekiz'de buldu.

A Bola'da yer alan habere göre; Galatasaray, Famalicao forması giyen Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde 21 yaşındaki stoper için sarı kırmızılıların 3 milyon euroluk bir ücreti gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

Portekiz U21 Milli Takımı'nda da oynayan Penetra'nın Famalicao ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç yetenek Portekiz ekibiyle toplamda 70 maça çıktı ve 6 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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