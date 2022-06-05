Galatasaray'a Portekiz'den 22'lik ön libero

Sezonu zirvenin bir hayli gerisinde kapatan Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak seçime çevrildi. Sarı-kırmızılılarda başkan adayları transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Galatasaray için birçok transfer iddiası ortaya atılıyor. Son olarak sarı-kırmızılılar için bir iddia da Portekiz'den geldi.



Sezonu Getafe'de kiralık geçiren ve 22 maçta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Florentino Luis için Benfica ile temas kurulduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibine, kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Ayrıca oyuncu gelişimi için Türkiye'nin uygun bir yer olduğu yorumunda bulunuldu.



FLORENTINO KİMDİR?



19 Ağustos 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Real Formaçao altyapısında başladı. Daha sonra Benfica altyapısına geçti. 2020 yılında Benfica'dan Monaco'ya kiralandı. Son olarak da İspanyol ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giydi.



Bu sezon La Liga'da 22 karşılaşmada görev alan Florentino, 1 asist yaptı. Angola asıllı genç orta saha, Portekiz'in alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor. Florentino'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro...





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