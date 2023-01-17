Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.Aslan öncelikli olarak Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile el sıkıştı. Legia Varşova'dande yeniden gündemin ilk sırasına yükseldi.Daha önce 21 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray bonuslar dahil toplamda 3 milyon euro'luk teklif yaptı. Ancak Polonya takımı bu teklifi reddetti.Teknik direktör Okan Buruk, Nawrocki için şartların zorlanmasını talep etti. Bunun üzerine Galatasaray transfer komitesi üyeleri, harekata geçti. Cimbom, Belek'te Legia Varşova'nın kamp yaptığı otelde soluğu aldı. Polonya ekibinin yöneticileri ile görüştü. Teklifini yükseltmeden yeniledi. Bir sonraki satıştan pay teklifi sundu.Nawrocki'nin sonraki satışından elde edecekleri rakamın, kendilerini çok daha fazla mutlu edeceğine Polonya kulübü yetkililerini ikna etmeye çalıştı. Görüşmeden henüz net bir karar çıkmadı. Nawrocki konusunda bu hafta içinde sürprizler olması bekleniyor.Legia Varşova, Werder Bremen'den kiraladığı Nawrocki'nin bonservisini geçen yıl 1.5 milyon euro'ya satın almıştı. 21 yaşındaki savunmacı bu sezon 11 maçta görev aldı. Bonservis değeri 1.8 milyon euro olarak biliniyor.