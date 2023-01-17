Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.
Aslan öncelikli olarak Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile el sıkıştı. Legia Varşova'dan Maik Nawrocki de yeniden gündemin ilk sırasına yükseldi.
G.SARAY DAHA ÖNCE TEKLİF YAPMIŞTI
Daha önce 21 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray bonuslar dahil toplamda 3 milyon euro'luk teklif yaptı. Ancak Polonya takımı bu teklifi reddetti.
HER AN BİTEBİLİR
Teknik direktör Okan Buruk, Nawrocki için şartların zorlanmasını talep etti. Bunun üzerine Galatasaray transfer komitesi üyeleri, harekata geçti. Cimbom, Belek'te Legia Varşova'nın kamp yaptığı otelde soluğu aldı. Polonya ekibinin yöneticileri ile görüştü. Teklifini yükseltmeden yeniledi. Bir sonraki satıştan pay teklifi sundu.
NET BİR KARAR ÇIKMADI
Nawrocki'nin sonraki satışından elde edecekleri rakamın, kendilerini çok daha fazla mutlu edeceğine Polonya kulübü yetkililerini ikna etmeye çalıştı. Görüşmeden henüz net bir karar çıkmadı. Nawrocki konusunda bu hafta içinde sürprizler olması bekleniyor.
1.8 MİLYON EURO
Legia Varşova, Werder Bremen'den kiraladığı Nawrocki'nin bonservisini geçen yıl 1.5 milyon euro'ya satın almıştı. 21 yaşındaki savunmacı bu sezon 11 maçta görev aldı. Bonservis değeri 1.8 milyon euro olarak biliniyor.
Aslan öncelikli olarak Demir Grup Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile el sıkıştı. Legia Varşova'dan Maik Nawrocki de yeniden gündemin ilk sırasına yükseldi.
G.SARAY DAHA ÖNCE TEKLİF YAPMIŞTI
Daha önce 21 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray bonuslar dahil toplamda 3 milyon euro'luk teklif yaptı. Ancak Polonya takımı bu teklifi reddetti.
HER AN BİTEBİLİR
Teknik direktör Okan Buruk, Nawrocki için şartların zorlanmasını talep etti. Bunun üzerine Galatasaray transfer komitesi üyeleri, harekata geçti. Cimbom, Belek'te Legia Varşova'nın kamp yaptığı otelde soluğu aldı. Polonya ekibinin yöneticileri ile görüştü. Teklifini yükseltmeden yeniledi. Bir sonraki satıştan pay teklifi sundu.
NET BİR KARAR ÇIKMADI
Nawrocki'nin sonraki satışından elde edecekleri rakamın, kendilerini çok daha fazla mutlu edeceğine Polonya kulübü yetkililerini ikna etmeye çalıştı. Görüşmeden henüz net bir karar çıkmadı. Nawrocki konusunda bu hafta içinde sürprizler olması bekleniyor.
1.8 MİLYON EURO
Legia Varşova, Werder Bremen'den kiraladığı Nawrocki'nin bonservisini geçen yıl 1.5 milyon euro'ya satın almıştı. 21 yaşındaki savunmacı bu sezon 11 maçta görev aldı. Bonservis değeri 1.8 milyon euro olarak biliniyor.