Bu sezon şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Listedeki isimler için nabız yoklanırken, İtalya'dan dün bir iddia daha ortaya atıldı.Daha önce, Mauro Icardi'nin Galatasaray yönetimine önerdiği Leandro Paredes için Napoli'nin de devreye girdiği vurgulanırken, haberde şu ifadelere yer verildi:Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli oyuncunun transferini Icardi ile birlikte bitirmeye çalışacağı ve PSG'ye iki yıldız için tek bir paket teklif sunacağı da gelen iddialar arasında.