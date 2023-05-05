Galatasaray'a Paredes transferinde dev rakip

İtalyan basını, Juventus'un bonservisini almayacağı Paredes için Napoli ve Galatasaray'ın yarıştığını yazdı. Haberde; iki takımın da PSG ile temasa geçeceği vurgulandı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Paredes transferinde dev rakip
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05 Mayıs 2023 11:12
Bu sezon şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Listedeki isimler için nabız yoklanırken, İtalya'dan dün bir iddia daha ortaya atıldı.

Daha önce, Mauro Icardi'nin Galatasaray yönetimine önerdiği Leandro Paredes için Napoli'nin de devreye girdiği vurgulanırken, haberde şu ifadelere yer verildi: "Oyuncunun Juventus'taki performansı ortada...Juventus başta Paredes'in bonservisini almayı planlıyordu ancak kulübün mali durumu ortada ve bu satın alma gerçekleşmeyecek. Oyuncu 30 Haziran'dan sonra PSG'ye geri dönecek ve başka bir takıma gitmek zorunda kalacak. Çünkü Fransız ekibinde istenmiyor. Napoli ve Galatasaray da Paredes'e ilgi gösteren takımlar."

İKİ YILDIZ İÇİN TEK BİR PAKET TEKLİF

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli oyuncunun transferini Icardi ile birlikte bitirmeye çalışacağı ve PSG'ye iki yıldız için tek bir paket teklif sunacağı da gelen iddialar arasında. 

 
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