Bu sezon şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Listedeki isimler için nabız yoklanırken, İtalya'dan dün bir iddia daha ortaya atıldı.
Daha önce, Mauro Icardi'nin Galatasaray yönetimine önerdiği Leandro Paredes için Napoli'nin de devreye girdiği vurgulanırken, haberde şu ifadelere yer verildi: "Oyuncunun Juventus'taki performansı ortada...Juventus başta Paredes'in bonservisini almayı planlıyordu ancak kulübün mali durumu ortada ve bu satın alma gerçekleşmeyecek. Oyuncu 30 Haziran'dan sonra PSG'ye geri dönecek ve başka bir takıma gitmek zorunda kalacak. Çünkü Fransız ekibinde istenmiyor. Napoli ve Galatasaray da Paredes'e ilgi gösteren takımlar."
İKİ YILDIZ İÇİN TEK BİR PAKET TEKLİF
Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli oyuncunun transferini Icardi ile birlikte bitirmeye çalışacağı ve PSG'ye iki yıldız için tek bir paket teklif sunacağı da gelen iddialar arasında.
Daha önce, Mauro Icardi'nin Galatasaray yönetimine önerdiği Leandro Paredes için Napoli'nin de devreye girdiği vurgulanırken, haberde şu ifadelere yer verildi: "Oyuncunun Juventus'taki performansı ortada...Juventus başta Paredes'in bonservisini almayı planlıyordu ancak kulübün mali durumu ortada ve bu satın alma gerçekleşmeyecek. Oyuncu 30 Haziran'dan sonra PSG'ye geri dönecek ve başka bir takıma gitmek zorunda kalacak. Çünkü Fransız ekibinde istenmiyor. Napoli ve Galatasaray da Paredes'e ilgi gösteren takımlar."
İKİ YILDIZ İÇİN TEK BİR PAKET TEKLİF
Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli oyuncunun transferini Icardi ile birlikte bitirmeye çalışacağı ve PSG'ye iki yıldız için tek bir paket teklif sunacağı da gelen iddialar arasında.