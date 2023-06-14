Galatasaray'a Paraguay'dan transfer

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni bir transfer iddiası geldi.
G.SARAY İSTİYOR
La Nacion'da yer alan habere göre; Sarı kırmızılı takım, Paraguay ekibi Libertad forması giyen Diego Gomez'i istiyor.
TEKLİF YAPILACAK
Habere göre; Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncu için Paraguay ekibine teklifte bulunacak.
Genç on numara Libertad ile çıktığı 48 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi. 2 milyon euro piyasa değeri bulunan Gomez, merkez orta sahada da görev alabiliyor.
G.SARAY İSTİYOR
La Nacion'da yer alan habere göre; Sarı kırmızılı takım, Paraguay ekibi Libertad forması giyen Diego Gomez'i istiyor.
TEKLİF YAPILACAK
Habere göre; Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncu için Paraguay ekibine teklifte bulunacak.
Genç on numara Libertad ile çıktığı 48 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi. 2 milyon euro piyasa değeri bulunan Gomez, merkez orta sahada da görev alabiliyor.
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