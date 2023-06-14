Galatasaray'a Paraguay'dan transfer

Galatasaray, Paraguay ekibi Libertad forması giyen Diego Gomez'i takibe aldı. İşte transfer haberinin detayları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a Paraguay'dan transfer
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14 Haziran 2023 20:20
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni bir transfer iddiası geldi.

G.SARAY İSTİYOR

La Nacion'da yer alan habere göre; Sarı kırmızılı takım, Paraguay ekibi Libertad forması giyen Diego Gomez'i istiyor.

TEKLİF YAPILACAK

Habere göre; Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncu için Paraguay ekibine teklifte bulunacak.

Genç on numara Libertad ile çıktığı 48 maçta 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi. 2 milyon euro piyasa değeri bulunan Gomez, merkez orta sahada da görev alabiliyor.

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