Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Bakambu, Zaha ve Icardi gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekti. Yapılan önemli transferlerde sponsorlarının büyük desteğiyle karşılaşan Galatasaray'ın kasasına çılgın bir rakam girdi.
Yapılan önemli transferlerde sponsorlarının büyük desteğiyle karşılaşan Galatasaray, son sponsoru olan SOCAR ile 3 yıllık sözleşmeye imza koydu.
Bundan önce göğüs sponsoru olarak SİXT rent a car ile 5 sezonluk bir anlaşma yapan ve ilk yıl 195 milyon lira + KDV karşısında şirketin sponsorluğunu alan CimBom, yaklaşık 6.5 milyon euroluk bir gelire ulaşmıştı. Ancak Socar, Avrupa maçlarında göğüs reklamına talip oldu ve yıllık 5 milyon euro+KDV olmak üzere, toplam üç sezonluk bir anlaşmaya imzasını koydu. Bu da bugünün değeriyle 148.7 milyon liraya karşılık bulacak.
Stat isim hakkı ve reklam anlaşması yaptığı RAMS Global de bunun karşılığı olarak sarı-kırmızılılara 213 milyon 600 bin lira + KDV vermeyi kabul etti. Bunun 136 milyon 180 bin lirası Galatasaray Sportif AŞ'ye ödeneceği açıklandı. Yaklaşık 7 milyon 200 bin euro tutarında bedelle başlayan anlaşmanın 5 sezon süreceği açıklanmıştı.
"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜ İŞTE BURADADIR"
Böylece sadece bu sezon yaptığı üç sözleşme, Galatasaray kasasına 17 milyon 700 bin euro karşılığı, 557 milyon 300 bin lira koymuş olacak. Sarı-kırmızılıların daha önceden futbol için Nike ile yaptığı, giyim sözleşmesi de bulunuyor. Sponsorların transfere verdiği desteğin övünülecek bir şey olduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes destek vermek istiyor. Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarısında katkısı olmak isteyen herkes kapımızda, bize destek vermek istiyorlar. Bu bence Galatasaray'ın nasıl bir marka ve kurum olduğunun en büyük göstergesi. Galatasaray camiası, Galatasaray kültürü hiçbir zaman bir firmanın tahakkümünü, logolarını falan kabul etmez. Galatasaray'ın büyüklüğü işte buradadır" dedi.
Özbek'in bu konuşması, Fenerbahçe'ye ve Başkan Ali Koç'a bir gönderme olarak yorumlandı.
Yapılan önemli transferlerde sponsorlarının büyük desteğiyle karşılaşan Galatasaray, son sponsoru olan SOCAR ile 3 yıllık sözleşmeye imza koydu.
Bundan önce göğüs sponsoru olarak SİXT rent a car ile 5 sezonluk bir anlaşma yapan ve ilk yıl 195 milyon lira + KDV karşısında şirketin sponsorluğunu alan CimBom, yaklaşık 6.5 milyon euroluk bir gelire ulaşmıştı. Ancak Socar, Avrupa maçlarında göğüs reklamına talip oldu ve yıllık 5 milyon euro+KDV olmak üzere, toplam üç sezonluk bir anlaşmaya imzasını koydu. Bu da bugünün değeriyle 148.7 milyon liraya karşılık bulacak.
Stat isim hakkı ve reklam anlaşması yaptığı RAMS Global de bunun karşılığı olarak sarı-kırmızılılara 213 milyon 600 bin lira + KDV vermeyi kabul etti. Bunun 136 milyon 180 bin lirası Galatasaray Sportif AŞ'ye ödeneceği açıklandı. Yaklaşık 7 milyon 200 bin euro tutarında bedelle başlayan anlaşmanın 5 sezon süreceği açıklanmıştı.
"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜ İŞTE BURADADIR"
Böylece sadece bu sezon yaptığı üç sözleşme, Galatasaray kasasına 17 milyon 700 bin euro karşılığı, 557 milyon 300 bin lira koymuş olacak. Sarı-kırmızılıların daha önceden futbol için Nike ile yaptığı, giyim sözleşmesi de bulunuyor. Sponsorların transfere verdiği desteğin övünülecek bir şey olduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan herkes destek vermek istiyor. Galatasaraylı olmasa da Galatasaray'ın başarısında katkısı olmak isteyen herkes kapımızda, bize destek vermek istiyorlar. Bu bence Galatasaray'ın nasıl bir marka ve kurum olduğunun en büyük göstergesi. Galatasaray camiası, Galatasaray kültürü hiçbir zaman bir firmanın tahakkümünü, logolarını falan kabul etmez. Galatasaray'ın büyüklüğü işte buradadır" dedi.
Özbek'in bu konuşması, Fenerbahçe'ye ve Başkan Ali Koç'a bir gönderme olarak yorumlandı.