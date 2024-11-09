Galatasaray'a Osimhen'i Yunus Akgün getirecek

Galatasaray'da Manchester United'ın radarına giren Yunus Akgün için yeni bir gelişme yaşandı.
Attığı 4 golle Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Akgün için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
NAPOLI'DEN YUNUS AKGÜN HAMLESİ
Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'nin Yunus Akgün için dirsek temasına geçtiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin ara transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.
Böyle bir teklif yapılması durumunda Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Osimhen için harekete geçecek.
YUNUS ARTI PARA FORMÜLÜ
Sarı-kırmızılıların teklif gelmesi halinde Yunus Akgün'ü Osimhen'in bonservisini almak için takasta kullanacağı belirtildi.
Galatasaray, Napoli'ye Osimhen için para artı Yunus Akgün takası formülünü sunacak.
Attığı 4 golle Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Akgün için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
NAPOLI'DEN YUNUS AKGÜN HAMLESİ
Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'nin Yunus Akgün için dirsek temasına geçtiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin ara transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.
Böyle bir teklif yapılması durumunda Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Osimhen için harekete geçecek.
YUNUS ARTI PARA FORMÜLÜ
Sarı-kırmızılıların teklif gelmesi halinde Yunus Akgün'ü Osimhen'in bonservisini almak için takasta kullanacağı belirtildi.
Galatasaray, Napoli'ye Osimhen için para artı Yunus Akgün takası formülünü sunacak.