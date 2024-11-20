Galatasaray'a Osimhen'den iyi haber!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin de sezonu kapatmasıyla birlikte milli arada gözler Victor Osimhen'in üzerindeydi.
Nijerya'nın Benin'le oynadığı maçta kısa süreli bir sakatlık yaşayan, ardından ülkesi Nijerya'nın tek golünü atan 25 yaşındaki futbolcu, Benin maçı sonrası Ruanda ile oynanan maça yedek kulübesinde başladı. Osimhen, maçın son 13 dakikasında sahaya girerken, Nijerya kendi sahasındaki mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Galatasaray için sevindirici olan ise Victor Osimhen'in milli ara macerasını sorunsuz şekilde atlatmasıydı. Nijeryalı yıldız, bir günlük iznin ardından takıma katılacak ve Bodrum FK maçı hazırlıklarına başlayacak.
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Nijerya'nın Benin'le oynadığı maçta kısa süreli bir sakatlık yaşayan, ardından ülkesi Nijerya'nın tek golünü atan 25 yaşındaki futbolcu, Benin maçı sonrası Ruanda ile oynanan maça yedek kulübesinde başladı. Osimhen, maçın son 13 dakikasında sahaya girerken, Nijerya kendi sahasındaki mücadeleyi 2-1 kaybetti.
Galatasaray için sevindirici olan ise Victor Osimhen'in milli ara macerasını sorunsuz şekilde atlatmasıydı. Nijeryalı yıldız, bir günlük iznin ardından takıma katılacak ve Bodrum FK maçı hazırlıklarına başlayacak.
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.