Galatasaray'a Osimhen'den iyi haber!

Galatasaray'da Victor Osimhen, milli takım arasını sorunsuz atlattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a Osimhen'den iyi haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 09:15
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin de sezonu kapatmasıyla birlikte milli arada gözler Victor Osimhen'in üzerindeydi.

Nijerya'nın Benin'le oynadığı maçta kısa süreli bir sakatlık yaşayan, ardından ülkesi Nijerya'nın tek golünü atan 25 yaşındaki futbolcu, Benin maçı sonrası Ruanda ile oynanan maça yedek kulübesinde başladı. Osimhen, maçın son 13 dakikasında sahaya girerken, Nijerya kendi sahasındaki mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Galatasaray için sevindirici olan ise Victor Osimhen'in milli ara macerasını sorunsuz şekilde atlatmasıydı. Nijeryalı yıldız, bir günlük iznin ardından takıma katılacak ve Bodrum FK maçı hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery