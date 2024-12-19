Galatasaray'a Orban'da Almanya'dan rakip!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen Gift Orban'a yeni bir talip çıktı.
ALMANYA'DAN YENİ TALİP
Relevo'da yer alan habere göre, Alman ekibi Hoffenheim da Orban ile ilgileniyor. Hoffenheim'ın Nijeryalı santrfor için görüşmelerine devam ettiği kaydedildi.
Galatasaray'ın da gündemine gelen Orban'ın adı yaz transfer döneminde de Türkiye'den Trabzonspor ile anılmıştı.
BU SEZON PERFORMANSI
Lyon'da bu sezon istediği süreleri bulmakta zorlanan 22 yaşındaki Orban, Fransız ekibinde çıktığı 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Gift Orban'ın Lyon ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
ALMANYA'DAN YENİ TALİP
Relevo'da yer alan habere göre, Alman ekibi Hoffenheim da Orban ile ilgileniyor. Hoffenheim'ın Nijeryalı santrfor için görüşmelerine devam ettiği kaydedildi.
Galatasaray'ın da gündemine gelen Orban'ın adı yaz transfer döneminde de Türkiye'den Trabzonspor ile anılmıştı.
BU SEZON PERFORMANSI
Lyon'da bu sezon istediği süreleri bulmakta zorlanan 22 yaşındaki Orban, Fransız ekibinde çıktığı 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Gift Orban'ın Lyon ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.